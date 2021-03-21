هل يمكن استخدام الشامبو بعد نفاذ فترة صلاحيته

هل أنت من هواة شراء كميات كبيرة من الشامبو أو ممن يستغلون العروض الموفرة للشامبو، ثم تكتشف بعد فترة إنتهاء صلاحيتها، ماذا تفعل في مثل هذه المواقف؟

الإجابة تجدها في تقرير نشره موقع (ستايل كرايز) الأمريكي تحدث فيه عن مدى إمكانية استخدام الشامبو حتى بعد تاريخ انتهاء الصلاحية.

ذكر التقرير أن جميع المكونات التي يصنع منها الشامبو بغض النظر عن سعره هي تقريبا عبارة عن مشتقات كيميائية أو كيميائية حيوية مستقرة، والتي تساعد في الغالب على مناهضة البكتريا وبعض الفطريات، ومع ذلك قد يكون لبعض هذه المكونات مدة صلاحية محدودة وبالتالي تؤثر على فعالية الشامبو.

ويحدث ذلك عندما يحتوي الشامبو على مكونات طبيعية قد تقلل من مدة صلاحيته؛ لذلك، إذا كنت تشتري شامبو عضويا خاليا من المواد الحافظة، فقد تضطر إلى استخدامه بسرعة أو التخلص منه فورا عند انتهاء مدة صلاحيته.

وأضاف التقرير أن الشامبوهات والبلسم والكريمات المرطبة من الصعب معرفة مدة صلاحيتها، والتي قد تمثل خطرا على بشرة الإنسان، وإن كان هناك بعض الإرشادات على تلك العبوات تنبهك إلى انتهاء صلاحية تلك المنتجات بعد حوالي عامين من تاريخ فتحها، بينما يحذر البعض الآخر من انتهاء الصلاحية في غضون ستة أشهر.

في دراسة أمريكية نشرت في العام 1996 ذكرت أن الشامبوهات والبلسم التي تتعرض لدرجة حرارة عالية تفقد مكوناتها مدة صلاحيتها في غضون شهر إلى ثلاثة أشهر، لذلك يجب حفظ الشامبوهات في مكان بارد وبعيد عن مصدر حرارة مباشر.

وفي النهاية ينصح التقرير بشراء الشامبوهات والبلسم وكريمات الوجه من مصادر موثوق بها، حيث إن تلك المواد وما تحتويه على مواد كيميائية قد تضر بالبشرة حتى وإن لم تفقد صلاحيتها بعد .