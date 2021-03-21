مخترع لقاح فايزر يحدد موعدًا لانتهاء قوة كورونا

أبدى أوغور شاهين مؤسس شركة بيونتيك شريكة شركة فايزر في صنع أحد أول لقاحات فيروس كورونا تفاؤله بالسيطرة على الفيروس في معظم الدول الأوروبية بحلول نهاية الصيف.

وبشأن مشاكل توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، أعرب شاهين عن تفاؤله بأن هذه المشكلات سيثبت أنها مؤقتة.

وأضاف أن من الممكن ضمان تطعيم 70 في المائة من الألمان بحلول نهاية سبتمبر المقبل عندما لن يسبب الفيروس مشكلات تذكر.

وقال شاهين – لصحيفة “فيلت ام زونتاغ” بحسب الإذاعة الألمانية – “من المرجح ألا نحتاج إلى إغلاق في كثير من الدول الأوروبية والولايات المتحدة بحلول نهاية الصيف. ستكون هناك عمليات تفش لكنها لن تكون مؤثرة. ستكون هناك تحورات لكنها لن تخيفنا”.

وسبق لأوغور شاهين الذي طوًر أحد أوائل اللقاحات المضادة للفيروس، ويجري إنتاجه حالياً بالتعاون مع شركة الأدوية الأمريكية العملاقة فايزر، أن أكد أنه لا يجب أن يشعر الشعب الألماني بالإحباط نتيجة تفشي موجة ثالثة من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وقال شاهين “قطعنا بالفعل ثلثي الطريق، ويتبقى أمامنا ستة أشهر، وهي تتطلب منا عمل الكثير”.

وأضاف: “علينا حشد القوى مجدداً، وعلينا ألا نسمح لأنفسنا بالشعور بالإحباط نتيجة الموجة الثالثة والتي قد تستمر لفترة أطول”.