نوال الزغبي تنشر صورة لوالدتها في عيد الأم وتثير تفاعلاً واسعاً

فاجأت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي جمهورها في عيد الأم، بنشر صورة لوالدتها أثارت تفاعلا كبيرا.

ونشرت نوال الزغبي (49 عاما) صورة لوالدتها بحسابها بموقع تويتر معلقة بالقول: “الله يخليلنا ياكي يا أحلى واحن وأطيب أم”.

وتساءل مغردون ما إن كانت السيدة في الصورة والدة نوال بالفعل أم أختها، فيما ركز آخرون على ما اعتبروه شبها كبيرا بين نوال وأمها.

وعلقت الفنانة المصرية نادية الجندي بالقول: “الله يخليهالك يارب ويحفظها قمر زيك ما شاء الله”.

يشار إلى أن أغنية نوال الزغبي “عقلي وقف” التي طرحت مؤخرا باللهجة المصرية حققت نجاحا كبيرا، وهي من تأليف أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، ووصلت نسبة مشاهدة الأغنية عبر يوتيوب إلى أكثر من 5 ملايين مشاهدة حتى الآن.