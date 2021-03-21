نيجيرفان بارزاني يتلقى تهنئة من الكاظمي بمناسبة عيد نوروز

هنأ رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، بمناسبة عيد نوروز.

وخلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، من رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد (21 آذار 2021)، أعرب فيها عن أمله بحل المشاكل وتجاوز أزمات العراق.

وفيما يلي نص بيان رئاسة إقليم كوردستان:

تلقى السيد نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان صباح اليوم، الأحد 21 آذار 2021، اتصالاً هاتفياً من السيد مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق الاتحادي.

وخلال الاتصال الهاتفي وإلى جانب تهنئة فخامة الرئيس نيجيرفان بارزاني بمناسبة عيد نوروز ورأس السنة الكوردية الجديدة، عبر دولة رئيس الوزراء الكاظمي عن رجائه بأن يكون عيداً ملؤه الأمان وسنة جديدة حافلة بالنجاح والسعادة لفخامته ولشعب كوردستان.

من جانبه، عبر فخامة الرئيس نيجيرفان بارزاني عن شكره لدولة رئيس الوزراء الكاظمي على اتصاله آملاً الأمان والاستقرار وحل المشاكل وتجاوز أزمات العراق.