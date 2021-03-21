مسرور بارزاني للكاظمي: نتمنى أن يكون نوروز فرصة لإنهاء المعاناة وحل المشاكل فى العراق

هنأ رئيس الوزراء العراقي مصطفى الکاظمي، رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني بعيد نوروز، فيما تمنى مسرور بارزاني أن يكون نوروز فرصة لإنهاء المعاناة وحل المشاكل فى العراق.

وذكر بيان تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه، أن رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني تلقى اليوم الاحد (21 اذار 2021)، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي.

وهنأ الكاظمي رئيس الحكومة بمناسبة عيد نوروز ورأس السنة الكوردية، معربا عن أمله في أن “يكون نوروز مبعثا للسلام والاستقرار لشعب إقليم كوردستان و العراق عامة”.

بدوره شكر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمى على اتصاله، متمنيا ان “يكون نوروز مبعثا للخير وفرصة لانهاء المعاناة وحل المشاكل فى العراق”.