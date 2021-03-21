كوردستان يسجل 451 اصابة جديدة بكورونا
اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، تسجيل 451 اصابة جديدة بفايروس كورونا ووفاة 7 مصابين خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.
وذكرت الوزارة في بيان، أنها أجرت 5630 سجلت من خلالها الإصابات الجديدة، التي توزعت على:
• (172) اربيل
• (149) السليمانية
• (119) دهوك
• (2) حلبجة
• (9) گرمیان
كما جاءت حالات التعافي في مدن:
• (54) اربيل
• (65) السليمانية
• (41) دهوك
• (2) حلبجة
وذكرت وزارة الصحة الكوردستانية، أن حالات الوفيات السبع حصلت في مدن
• (1) اربيل
• (2) السليمانية
• (3) دهوك
• (1) گەرمیان
ومنذ تفشي فيروس كورونا في اقليم كوردستان أصيب 115661 شخصاً، تعافى منهم 106839، وتوفي 3598 اخر.