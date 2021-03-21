كوردستان يسجل 451 اصابة جديدة بكورونا

اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، تسجيل 451 اصابة جديدة بفايروس كورونا ووفاة 7 مصابين خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان، أنها أجرت 5630 سجلت من خلالها الإصابات الجديدة، التي توزعت على:

• (172) اربيل

• (149) السليمانية

• (119) دهوك

• (2) حلبجة

• (9) گرمیان

كما جاءت حالات التعافي في مدن:

• (54) اربيل

• (65) السليمانية

• (41) دهوك

• (2) حلبجة

وذكرت وزارة الصحة الكوردستانية، أن حالات الوفيات السبع حصلت في مدن

• (1) اربيل

• (2) السليمانية

• (3) دهوك

• (1) گەرمیان

ومنذ تفشي فيروس كورونا في اقليم كوردستان أصيب 115661 شخصاً، تعافى منهم 106839، وتوفي 3598 اخر.