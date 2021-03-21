وفاة الكاتبة المصرية الشهيرة نوال السعداوي

توفيت الكاتبة المصرية الشهيرة نوال السعداوي، الأحد، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ90 عاما.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن”السعداوي تعرضت مؤخرا لأزمة صحية نقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات”.

ونقلت صحيفة “الأهرام” عن منى حلمي، نجلة نوال السعداوي، قولها قبل أيام إن “والدتها تعاني من صعوبة في بلع الطعام وهو ما اضطر على إثرها لتركيب أنبوبة في المعدة لتسهيل البلع”.

ونوال السعداوي من مواليد عام 1931، وتعتبر نوال واحدة من الكاتبات المثيرة للجدل واتهمت بـ”الافتراء على الاسلام والتهكم بالعقيدة الاسلامية بسبب افكارها وآرائها”.