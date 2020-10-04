أربيل: زراعة 30 ألف شجرة خلال أيام

كشف مدير هندسة الحدائق في العاصمة أربيل، اليوم الأحد، أنه ستتم زراعة 30 ألف شجرة في المدينة خلال الأيام القليلة القادمة.

وقال المهندس ريبين أحمد لـ (باسنيوز): «تقرر زراعة 30 ألف شجرة في أربيل خلال الأيام القليلة القادمة، حيث تم توزيع الغراس على عدد من أحياء ومناطق المدينة».

وأوضح أن «هناك مساحة واسعة في مدخل حي أربيل الجديدة، ومن المخطط أن يتم إنشاء موقعين كبيرين للتشجير هناك، كما أن هناك مساحة كبيرة وسط حي الموظفين ستخصص لزراعة الأشجار».

وبين أحمد، أن هناك مساعي لتشجير مساحات أخرى في العديد من مناطق أربيل كأحياء ژیان وشادی، وأضاف «نولي أهمية كبيرة لتشجير وتخضير العاصمة، ونعمل بكل الإمكانات المتاحة لتحويل أربيل إلى مدينة خضراء».

ولفت ريبين أحمد إلى أن «نسبة المساحات الخضراء في أربيل تبلغ حتى الآن 18%، ونعمل على زيادة هذه النسبة».