أكتوبر 04, 2020

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

إقليم كوردستان: 620 إصابة جديدة و19 وفاة بسبب كورونا

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فى :أخبار عــامة
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الحصيلة اليومية لكورونا في إقليم كوردستان: 620 إصابة جديدة و19 وفاة

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، اليوم الأحد، (4 تشرين الأول 2020)، تسجيل 620 إصابة جديدة و19 وفاة بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان لها إنها أجرت 2182 فحصاً خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الفحوصات 486822 فحصاً.

أما الإصابات الـ620 الجديدة فتوزعت بين أربيل 276، والسليمانية 79، و گرمیان 24، ودهوك 217، حلبجة 24.

كما تماثل 324 مصاباً للشفاء، فيما سجلت 19 حالة وفاة وكما يلي: (2 أربيل) (8 السليمانية، 1 گرمیان، 2 رابرين) (1 دهوك) (5 حلبجة).

وبهذا يرتفع مجموع الإصابات الكلية بفيروس كورونا في إقليم كوردستان إلى 50248 إصابة، بينها 31996 شفاء، و1826 وفاة، فيما يتلقى 16426 شخصاً العلاج في المستشفيات.

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