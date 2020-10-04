أكتوبر 04, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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العراق يسجل 3210 إصابات جديدة و52 حالة وفاة بفيروس كورونا

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فى :أخبار عــامة
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العراق يسجل 3210 إصابات جديدة و52 حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، (4 تشرين الأول 2020)، تسجيل 3210 إصابات جديدة و52 حالة وفاة بفيروس كورونا في العراق، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان لها إن مختبراتها الطبية فحصت خلال يوم واحد 19047 شخصاً، ليصل عدد الاشخاص المفحوصين منذ بداية الوباء إلى 2349433.

وأضافت أنه تم تسجيل 3817 حالة شفاء جديدة من جائحة كورونا، فيما تم تسجيل 52 حالة وفاة جديدة، جراء الفيروس.

بهذا وصل العدد الكلي للإصابات بفيروس كورونا في عموم العراق، إلى 379141 إصابة، شفي منهم 307482 حالة، في حين بلغ مجموع الوفيات الكلي 9399 حالة وفاة.

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