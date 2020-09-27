سبتمبر 27, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

جلسة لبرلمان كوردستان بناءً على طلب من رئيس الحكومة مسرور بارزاني

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فى :أخبار عــامة
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جلسة لبرلمان كوردستان بناءً على طلب من رئيس الحكومة مسرور بارزاني

بناءً على طلب من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ، من المقرر ان يعقد برلمان كوردستان جلسة خاصة ، خلال الأيام القليلة المقبلة ، يقدم خلاله بارزاني كلمة يتناول فيها تطبيق برنامج الإصلاح الحكومي للكابينة التاسعة ، ومسار المفاوضات مع الحكومة الاتحادية . كما سيقدم عرضاً للوضع الاقتصادي والصحي الحالي في إقليم كوردستان ، وتداعيات تفشي فيروس كورونا .

وتسمح الفقرة الثانية من المادة 66 من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان ، لرئيس الحكومة ، طلب عقد جلسة للبرلمان لتقديم توضيحات بخصوص موضوع ما ، وعلى هيئة رئاسة البرلمان عقد الجلسة خلال مدة لاتتجاوز الـ 14 يوماً .

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