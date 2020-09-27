صحة كوردستان تكشف الموقف الوبائي خلال الأسبوع المنصرم

كشفت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأحد، عن الموقف الوبائي الخاص بجائحة «كورونا» خلال الأسبوع المنصرم.

وقالت الوزارة في بيان، إنها أجرت 33113 فحص «كورونا» من 18 وحتى 24 أيلول / سبتمبر2020، على مستوى الإقليم، وعلى الشكل التالي: 10284 في محافظة أربيل و7336 في محافظة السليمانية، و15172 في محافظة دهوك و321 في محافظة حلبجة.

وبموجب هذه الفحوصات، قالت الوزارة إنها سجلت 4749 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، وعلى الشكل التالي: 1250 في محافظة أربيل، 1118 في محافظة السليمانية، 2191 في محافظة دهوك و190 في محافظة حلبجة.

وأشارت الوزارة إلى أنها سجلت خلال الأسبوع المنصرم 145 حالة وفاة بسبب الفيروس على مستوى الإقليم، وبالشكل التالي: 26 في محافظة أربيل، 62 في محافظة السليمانية، 52 في محافظة دهوك و5 في محافظة حلبجة.

كما قالت الوزارة إنها سجلت تعافي 3411 مصاب بالفيروس خلال الأسبوع الماضي، على الشكل التاالي: 1448 في محافظة أربيل، 647 في محافظة السليمانية، 1122 في محافظة دهوك و194 في محافظة حلبجة.