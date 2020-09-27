مسرور بارزاني يقرع جرس العام الدراسي الجديد ويعلن خطة لتطوير التعليم

قرع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، جرس انطلاق العام الدراسي الجديد 2020 – 2021 في عموم مدارس الإقليم مع مراعاة التدابير الوقائية والإرشادات الصحية اللازمة للحد من تفشي فيروس كورونا.

وفي المراسم التي أُقيمت في إحدى مدارس ناحية بحركة التابعة لمحافظة أربيل، وحضرها وزير التربية آلان حمة سعيد وعدد من المسؤولين، عبّر رئيس الحكومة عن سعادته بقرع جرس العام الدراسي الجديد، داعياً الطلبة والتلاميذ إلى بذل أقصى الجهود في سبيل التفوق والنجاح.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن لتفشي فيروس كورونا تأثيراً سلبياً على قطاع التربية والتعليم والاقتصاد في العالم أجمع، وإقليم كوردستان لم يكن بمنأى عن تبعات ذلك.

وتابع: “أعددنا خطة لتطوير قطاع التربية والتعليم في إطار برنامج عملنا الذي نعمل من خلاله على الحد من الأزمات وخفض آثارها السلبية”.

وبعد أن قرع جرس المدرسة، زار رئيس الحكومة العديد من الفصول الدراسية، واطلع على أوضاع الطلبة عن كثب واستمع إلى بعض المداخلات.

وأكد رئيس الحكومة أن الكوادر التعليمية والتدريسية كانت في طليعة من قدموا الغالي والنفيس في سبيل ريادة إقليم كوردستان، ولا بد أن يحصل الطلبة على تعليم يليق بهم.

وخلال المراسم، شكر وزير التربية رئيس الحكومة على تخصيص 540 مليون دينار لتوفير المستلزمات الصحية للمدارس ضمن الإجراءات الوقائية لمكافحة الوباء.

يشار إلى أن دوام الفصل الأول من العام الدراسي الجديد يقتصر على المرحلة الثانية عشرة الثانوية والمرحلتين الأولى والثانية من الدراسة الابتدائية، بينما سيكون دوام المراحل الأخرى من الابتدائية والثانوية بنظام التعليم عن بُعد (أون لاين) للحد من تفشي الجائحة.