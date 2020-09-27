سبتمبر 27, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

السليمانية تدق ناقوس الخطر: لم تعد هناك اماكن لإستيعاب المصابين بكورونا

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فى :أخبار عــامة
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السليمانية تدق ناقوس الخطر: لم تعد هناك اماكن لإستيعاب المصابين بكورونا

أعلنت مديرية صحة محافظة السليمانية في اقليم كوردستان يوم الاحد عن عدم قدرة المستشفيات والمراكز الصحية المخصصة للعلاج من فيروس كورونا لم تعد تستوعب المزيد من المصابين بالوباء لإمتلائها.

وقال المتحدث باسم صحة السليمانية الدكتور ياد النقشبندي في بيان مقتضب اليوم، مخاطبا السكان في المحافظة “الرجاء الالتزام بالتعليمات الصحية لانه لم يعد هناك حاليا اماكن في المستشفيات الخاصة بكورونا لإستيعاب المصابين الجُدد”.

وأعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم السبت عن وفاة 33 مصابا بفيروس كورونا، وتشخيص 520 اصابة جديدة.

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