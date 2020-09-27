مقتل أحد موظفي الأمم المتحدة طعناً في كركوك

لقي أحد موظفي الأمم المتحدة من الجنسية الفلبينية مصرعه، طعناً، ليلة أمس السبت، في مدينة كركوك، أبرز المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان أو ما تسمى بـ ‹المتنازع عليها›، فيما لم تتضح بعد كافة تفاصيل الحادثة.

غالب علي، مدير الشرطة المجتمعية في مديرية شرطة كركوك، أكد اليوم الأحد لـ (باسنيوز) صحة هذه الأنباء وقال: «المقتول طبيب وقتل طعناً، لكن حتى الآن تفاصيل الحادثة غير واضحة ولا تزال التحقيقات مستمرة».

وأضاف «اليوم سنركز في التحقيقات حول أسباب هذه الحادثة».

ووفق المعلومات الواردة لـ (باسنيوز)، فقد وقعت الحادثة داخل مكتب الأمم المتحدة القريب من مطار كركوك، والمقتول يدعى الدكتور رونالد سانتوس من مواليد الفلبين 1975، حيث وجد مطعوناً داخل حمامات المكتب.