بغداد ترسل 320 مليار لأربيل مقابل 50% من واردات المنافذ

تعتزم الحكومة الاتحادية، الاحد، ارسال 320 مليار دينار الى اقليم كردستان مقابل 50% من واردات المنافذ الحدودية، بينما تجرى مباحثات بين بغداد واربيل بشأن موازنة 2021.

وقال المتحدث الرسمي لنائب رئيس وزراء الاقليم، سمير هورامي، في تصريح لوسائل اعلامية حكومية، إنه “تم الاتفاق بشكل مبدئي بين الطرفين بشأن موازنة العام الحالي”، لافتا إلى أن “بغداد سترسل 320 مليار دينار الى اقليم كردستان مقابل 50% من واردات المنافذ الحدودية”.

وأضاف أن “حكومة الاقليم متواصلة من خلال اللقاءات والاجتماعات مع الحكومة الاتحادية من اجل صياغة ستراتيجية مالية للعراق”، لافتا الى أن “وزارتي المالية والتخطيط في الحكومتين متواصلتان بهذا الشأن من خلال الاجتماعات الاسبوعية لصياغة الستراتيجية المالية للعراق وتشمل الأعوام 2021، 2022، 2023”.

وأشار هورامي، إلى أن “تلك الستراتيجية تعد الاساس لمشروع موازنة العام المقبل 2021 وتثبيت المستحقات المالية الخاصة بالاقليم في مشروع قانون الموازنة العامة قبل ارسالها الى مجلس النواب والمصادقة عليها”.