سبتمبر 26, 2020

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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وزير الخارجية العراقي يلتقي نظيره الإيراني في مستهل زيارته لطهران

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فى :أخبار عــامة
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وزير الخارجية العراقي يلتقي نظيره الإيراني في مستهل زيارته لطهران

عقد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين السبت، لقاءً مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

ووصل حسين إلى العاصمة الإيرانية في وقت سابق من اليوم في زيارة رسمية تستمر يومين يجتمع خلالها مع كبار المسؤولين الإيرانيين.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية أن حسين سيبحث مع المسؤولين الإيرانيين “آليات تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين البلدين خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الى إيران”.

وأجرى الكاظمي زيارة إلى طهران على رأس وفد سياسي واقتصادي في تموز يوليو الماضي، وعقد هناك سلسلة لقاءات مع المسؤولين الإيرانيين بمن فيهم الرئيس حسن روحاني.

وذكر التلفزيون الإيراني أن حسين سيبحث كذلك في طهران “آخر التطورات الإقليمية والتعاون في شتى المجالات بين طهران وبغداد”.

هذا وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن وزير الخارجية العراقي سيناقش مع المسؤولين الإيرانيين سبل توسيع العلاقات الثنائية.

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