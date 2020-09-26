الجيش التركي يفتح النار على منطقة حدودية بإقليم كوردستان

فتح الجيش التركي، يوم السبت، نيران أسلحة رشاشة على منطقة حدودية في محافظة دهوك بإقليم كوردستان، وفق شهود عيان.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز، إن “الجيش التركي قام باطلاق نار من أسلحة خفيفة ومتوسطة على الطريق الرابط بين قرية ريسي وناحية باتيفا”.

واضاف الشهود أنه من الصعب معرفة حجم الخسائر جراء خطورة الوضع في المنطقة.

وكانت الطائرات التركية قصفت قبل يوم قرية ريسي مخلفة اضرارا مادية كبيرة باحد منازل المواطنين في القرية.

يذكر ان قرية ريسي تقع شمال ناحية باتيقا التابعة لقضاء زاخو ونزح منها ساكنها منذ بدء عملية مخلب النمر التي نفذها الجيش التركي داخل اراضي اقليم كردستان قبل اشهر.

ويشن التركي هجمات برية وجوية ومدفعية مكثفة على المناطق الحدودية بإقليم كوردستان منذ حزيران/يونيو الماضي، ما خلف خسائر بشرية ومادية.

وتقول أنقرة إنها تستهدف مقاتلي حزب العمال الكوردستاني المناهض لتركيا والذين ينشطون في تلك المناطق الوعرة.