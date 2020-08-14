إقليم كوردستان: تسجيل 667 إصابة و13 وفاة بفيروس كورونا

تسجيل 667 إصابة و13 وفاة بفيروس كورونا في إقليم كوردستان

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الجمعة، (14 آب 2020) تسجيل 667 إصابة جديدة و13 وفاة بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة، في بيانه، إنه تم تسجيل 667 إصابة بفيروس كورونا، بواقع 411 في أربيل، و61 في السليمانية، و21 في كرميان، و77 في رابرين، و83 في دهوك، و14 في حلبجة.

أما حالات الشفاء الجديدة فقد بلغت 207 حالة، موزعة على 122 في أربيل، و29 في كرميان، و43 في دهوك، و13 في حلبجة.

بينما بلغت الوفيات الجديدة جراء الفيروس، 13 حالة وفاة، منها 7 في أربيل، و6 في السليمانية.

وبهذا يرتفع عدد الإصابات في إقليم كوردستان منذ انتشار الفيروس، 20002 حالة، بينما بلغت حالات الوفيات 712، في حين شفي من الوباء 11028 مصاباً.