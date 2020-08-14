مسلحون يقتلون مواطنأً ايزيدياً في عفرين

قالت منظمة حقوقية سورية، اليوم الجمعة، إن مجموعة مسلحة أقدمت على قتل مواطن كوردي إيزيدي في عفرين، بغربي كوردستان (كوردستان سوريا) ولاذت بالفرار.

منظمة حقوق الإنسان في عفرين، قالت في بيان لها ان “مجموعة مسلحة حاولت ليلة أمس الخميس/ الجمعة خلع الباب الخارجي لمنزل المواطن نوري شرف بن جمو (65 عاما) من الديانة الإيزيدية في قرية شاديرة التابعة لمركز مدينة عفرين ، لأسباب مجهولة”.

وأضافت المنظمة “بعد رفض جمو فتح الباب صارخاً في وجههم بأنه غير مستعد أن يدفع الفدية ككل مرة ، لأن عناصر ميليشيا فيلق الشام المسيطرة على القرية خطفوه مرات عدة، وكان يطلق سراحه مقابل دفع الفدية”.

وأشارت المنظمة “بعد دخول المسلحين المنزل حاولوا خنقه في البداية، ولكنه قاوم بالدفاع عن نفسه ، فقاموا بقتله برصاصة في الرأس ولاذوا بالفرار “.

وتشهد منطقة عفرين حالات الاختطاف والاعتقال وأحيانا القتل بشكل شبه يومي بغرض الابتزاز المادي وتحصيل الفدية من المواطنين الكورد.