اصابة برلماني كوردستاني بفيروس كورونا

أعلن عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة الديمقراطي الكوردستاني في محافظة نينوى شيروان الدوبرداني يوم الجمعة اصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال الدوبرداني في بيان، انه “نتيجة ملامسة والتزامات وزيارات من اجل متابعة الامور التي تخص المواطنين فقد ظهرت علينا أعراض فيروس كورونا واجرينا مسحه ظهرت موجبة”.

واضاف انه “لحد هذه اللحظه الاصابه ليست بمستوى الهول الإعلامي”.

وكشف مصدر نيابي، يوم الخميس، بأن رئاسة مجلس النواب العراقي باتت غير قادرة على استئناف الجلسات النيابية بعد ارتفاع عدد اصابات أعضائه بفيروس كورونا.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن “رئاسة مجلس النواب لا تستطيع استئناف الجلسات بالوقت الحالي”، عازياً السبب إلى “تجاوز عدد الإصابات بين أعضاء المجلس بفيروس كورونا 50 نائباً.”

وأضاف المصدر، أن “النواب المصابين من شتى الكتل السياسية، فضلاً عن ان بعض النواب متواجدين حالياً خارج العراق في دول المنطقة وأوروبا”، مشيراً إلى أن “رئاسة البرلمان تجد صعوبة باستئناف وانعقاد جلسات المجلس”.

واعلن النائب عن محافظة صلاح الدين جاسم حسين الجبارة امس اصابته بفيروس كورونا جراء ملامسة احد المصابين خلال فترة عيد الاضحى.

واصيب عدد من اعضاء مجلس النواب العراقي بفيروس كورونا بينما توفيت البرلمانية عن محافظة ديالى غيداء كمبش بالوباء لتكن اولى ضحايا الفيروس من بين البرلمانيين الذين يزيد عددهم على 300 عضو.