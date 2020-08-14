عجلة للبيشمركة تتعرض لإطلاق نار من قبل الجيش التركي شمالي اربيل

افاد مسؤول محلي يوم الجمعة ان عناصر الجيش التركي فتحت النيران صوب قوات البيشمركة في شمالي محافظة اربيل ولم يسفر الحادث عن خسائر.

وقال قائممقام قضاء سوران كرمانج عزت لوكالة شفق نيوز، ان سيارة تابعة لقوات البيشمركة تعرضت لاطلاق نار من قبل الجيش التركي في سهل هيت شمالي ناحية سيدكان.

واضاف ان حادث اطلاق النار لم يسفر عن وقوع خسائر بالأرواح.

يشار ان هذه المنطقة هي مكان صراع بين عناصر حزب العمال الكوردستاني، والجيش التركي حيث تتعرض الى قصف مستمر واندلاع اشتباكات بين الجانبين بشكل يومي.

وتشنّ تركيا منذ أسابيع هجمات جوية ضد حزب العمال الكوردستاني في إقليم كوردستان.

وقتل الهجوم التركي ضابطين عراقيين في حرس الحدود، الثلاثاء، في ما وصفه الجيش العراقي بأنه “اعتداء تركي سافر”.

وتعتبر أنقرة أن من حقها شن هجمات على مواقع لحزب العمال الكوردستاني الذي تصنّفه منظمة “إرهابية”، كما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وسلمت وزارة الخارجية العراقية مذكرة احتجاج شديدة اللهجة للسفير التركي في بغداد فاتح يلدز على خلفية القصف الجوي.

وحملت المذكرة حكومة أنقرة “مسؤوليّة هذا الاعتداء الآثم”، كما طالبت الجانب التركيّ بتوضيح ملابساته، ومُحاسَبة مُرتكبيه “المُعتدِين”.

وعلى خلفية الهجوم، ألغت الحُكُومة العراقيّة زيارة وزير الدفاع التركيّ إلى بغداد، وكذلك جميع الزيارات المبرمجة للمسؤولين الأتراك في الوقت الحاليّ.

وهذه ثالث مذكرة يسلمها العراق للسفير التركي منذ حزيران/يونيو الماضي احتجاجا على القصف والتوغل البري التركي في إقليم كوردستان.

وتقول تركيا إنها تستهدف مقاتلي حزب العمال الكوردستاني المعارض لأنقرة، إلا أن عملياتها العسكرية تسببت بخسائر بشرية ومادية في المناطق الحدودية بالإقليم.