الصحة: تشكيل لجنة لمتابعة توفير لقاح كورونا مع أربع شركات عالمية

الصحة تعلن تشكيل لجنة لمتابعة توفير لقاح كورونا مع أربع شركات عالمية

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الاثنين، عن تشكل لجنة فنية لمتابعة توفير اللقاح الخاص بكورونا مع أربع شركات عالمية، مشيرة إلى أن الفئات المشمولة باللقاح في المرحلة الأولى هي الملاكات الصحية والأجهزة الأمنية وكبار السن وقليلي المناعة.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن الوكيل الفني للوزارة حازم الجميلي قوله، إن “الوزارة ومن خلال اللجنة المشكّلة متواصلة مع عدد من الشركات التي تعمل على إنتاج اللقاح الخاص بفيروس كورونا”، مبيناً أن “أربع شركات متقدمة في إنتاج اللقاح؛ البريطانية والألمانية والشركة الصينية واللقاح الروسي”.

وأضاف الجميلي أن “اجتماعات عدة عقدت مع هذه الشركات للتباحث حول نوعية وتفاصيل اللقاح ومعرفة الأكثر فائدة وسرعة في الوصول إلى العراق وكذلك الأسعار”.

ولفت إلى أن “الوزارة حددت الفئات المشمولة باللقاح في المرحلة الأولى من بينها الملاكات الصحية والأجهزة الأمنية وكبار السن وغيرها من قليلي المناعة”.