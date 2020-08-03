ترامب يرشح قاضية من اصل عراقي لمنصب رفيع

أعلنت السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، اليوم الاثنين، ترشيح الرئيس دونالد ترامب قاضية من أصل عراقي لمنصب رفيع، فيما وافق مجلس الشيوخ على ترشيح القاضية.

وذكرت السفارة في بيان، أن “اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، وافقت على ترشيح الرئيس ترامب قاضية دائرة مقاطعة أوكلاند في ولاية ميشيغن العراقية الأصل هالة جربوع خلال جلسة استماع افتراضية لكي تصبح قاضياً فيدرالياً”.

وأضاف البيان، أن “جربوع هاجرت إلى الولايات المتحدة عندما كانت طفلة مع أسرتها، وبهذا تعد هالة أول كلدانية أمريكية يتم ترشيحها للعمل كقاضية فدرالية”.