العراق: 66 وفاة و2735 إصابة بـ «كورونا» خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة العراقية، مساء اليوم الاثنين، عن تسجيل 66 وفاة و2735 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه تم فحص (13647) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (1042806).

أضافت الوزارة، إن مختبراتها سجلت هذا اليوم (2225) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 307

بغداد / الكرخ 407

مدينة الطب 102

النجف الأشرف 210

السليمانية 36

أربيل 77

دهوك 9

كربلاء 229

كركوك 81

ديالى 70

واسط 96

البصرة 168

ميسان 50

بابل 149

الديوانية 82

ذي قار 34

الأنبار 37

نينوى 46

صلاح الدين 35

وأشارت إلى أنها سجلت لهذا اليوم 2735 حالة إصابة جديدة، كما يلي:

بغداد الرصافة 183

بغداد الكرخ 572

مدينة الطب 66

النجف 127

السليمانية 50

أربيل 207

دهوك 77

كربلاء 300

كركوك 65

ديالى 99

واسط 52

البصرة 232

ميسان 87

بابل 159

الديوانية 105

ذي قار 59

الأنبار 75

المثنى 71

نينوى 132

صلاح الدين 17

وذكرت أنها سجلت 66 حالة وفاة بسبب الفيروس وكما يلي :

بغداد الرصافة 7

بغداد الكرخ 4

مدينة الطب 1

السليمانية 4

أربيل 2

دهوك 3

كربلاء 2

كركوك 9

ديالى 4

واسط 3

البصرة 11

بابل 3

الديوانية 2

ذي قار 1

الأنبار 1

المثنى 5

نينوى 2

صلاح الدين 2

وأوضحت أن مجموع حالات الشفاء في العراق بلغ 94111 ( نسبة الشفاء 71.4 %)، ومجموع الإصابات بلغ 131886، والراقدين الكلي 32841، والراقدين في العناية المركزة 514، ومجموع الوفيات 4934.