العراق: 66 وفاة و2735 إصابة بـ «كورونا» خلال 24 ساعة
أعلنت وزارة الصحة العراقية، مساء اليوم الاثنين، عن تسجيل 66 وفاة و2735 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وقالت الوزارة في بيان لها إنه تم فحص (13647) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (1042806).
أضافت الوزارة، إن مختبراتها سجلت هذا اليوم (2225) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 307
بغداد / الكرخ 407
مدينة الطب 102
النجف الأشرف 210
السليمانية 36
أربيل 77
دهوك 9
كربلاء 229
كركوك 81
ديالى 70
واسط 96
البصرة 168
ميسان 50
بابل 149
الديوانية 82
ذي قار 34
الأنبار 37
نينوى 46
صلاح الدين 35
وأشارت إلى أنها سجلت لهذا اليوم 2735 حالة إصابة جديدة، كما يلي:
بغداد الرصافة 183
بغداد الكرخ 572
مدينة الطب 66
النجف 127
السليمانية 50
أربيل 207
دهوك 77
كربلاء 300
كركوك 65
ديالى 99
واسط 52
البصرة 232
ميسان 87
بابل 159
الديوانية 105
ذي قار 59
الأنبار 75
المثنى 71
نينوى 132
صلاح الدين 17
وذكرت أنها سجلت 66 حالة وفاة بسبب الفيروس وكما يلي :
بغداد الرصافة 7
بغداد الكرخ 4
مدينة الطب 1
السليمانية 4
أربيل 2
دهوك 3
كربلاء 2
كركوك 9
ديالى 4
واسط 3
البصرة 11
بابل 3
الديوانية 2
ذي قار 1
الأنبار 1
المثنى 5
نينوى 2
صلاح الدين 2
وأوضحت أن مجموع حالات الشفاء في العراق بلغ 94111 ( نسبة الشفاء 71.4 %)، ومجموع الإصابات بلغ 131886، والراقدين الكلي 32841، والراقدين في العناية المركزة 514، ومجموع الوفيات 4934.