توقعات بعودة موجة الرطوبة الى البلاد واستمرار درجات الحرارة الخمسينية في الجنوب

توقع المتنبئ الجوي حسين الاسدي، عودة موجات الرطوبة في مناطق عدة من العراق، بدءا من اليوم الجمعة، لافتا الى وجود فرص لتشكل سحب رعدية “ممطرة” على بعض المناطق.

وقال الاسدي في صفحته بالفيسبوك، إن ” موجات الرطوبة في مناطق الجنوب خصوصاً جنوب البصرة من مساء اليوم الجمعة بسبب تحول الرياح إلى جنوبية شرقية وتستمر على فترات حتى مساء الأحد ومتوقع عودة الرياح الشمالية الغربية خلال يوم الإثنين”.

واضاف: “كذلك تتهيأ الفرصة لتشكل سحب رعدية ممطرة على بعض مناطق البلاد مطلع الأسبوع المقبل بسبب توفر عامل الرطوبة وتصعيد حراري جيد رغم ذلك التغيرات واردة”.

وبشأن درجات الحرارة، أوضح أنها “ستستمر مرتفعة خصوصاً في مناطق الجنوب لتسجل 50° درجة مئوية وبشكل أقل في باقي المناطق ومتوقع انخفاض طفيف في درجات الحرارة مطلع الأسبوع المقبل على مناطق الشمال والمنطقة الغربية ومناطق وسط البلاد وبشكل أقل في مناطق الجنوب”.