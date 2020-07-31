العراق يسجل 3346 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1888 مصاباً
اعلنت وزارة الصحة، الجمعة، عن تسجيل 3346 إصابة جديدة بكورونا في العراق، مؤكدة شفاء 1888 مصاباً.
وقلت الوزارة في بيان، إن “وزارة الصحة والبيئة سجلت هذا اليوم (1888) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:
بغداد/ الرصافة 210
بغداد/ الكرخ 293
مدينة الطب 113
النجف 142
السليمانية 20
أربيل 53
دهوك 5
كربلاء 135
كركوك 118
ديالى 76
واسط 78
البصرة 210
ميسان 62
بابل 102
الديوانية 79
ذي قار 65
الأنبار 22
نينوى 26
صلاح الدين 79
وأضاف البيان أن “الاصابات الجديدة لهذا اليوم: 3346 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 203
بغداد الكرخ 803
مدينة الطب 75
النجف 128
السليمانية 90
أربيل 230
دهوك 48
كربلاء 275
كركوك 117
ديالى 116
واسط 119
البصرة 350
ميسان 94
بابل 208
الديوانية 123
ذي قار 76
الأنبار 36
المثنى 135
نينوى 96
صلاح الدين 24
ولفت بيان الصحة الى أن “الوفيات 70 حالة وكما يلي:
بغداد الرصافة 8
بغداد الكرخ 7
مدينة الطب 1
السليمانية 6
أربيل 5
كربلاء 3
كركوك 4
ديالى 2
واسط 3
البصرة 8
ميسان 1
بابل 10
الديوانية 7
ذي قار 1
المثنى 1
نينوى 2
صلاح الدين 1
وتابع البيان أن “مجموع الشفاء: 87434 (نسبة الشفاء 70.2 %) ومجموع الاصابات: 124609، الراقدين الكلي: 32434، الراقدين في العناية المركزة: 454، مجموع الوفيات: 4741”.