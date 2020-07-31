إيران: ارتفاع الوفيات جراء كورونا إلى 16766 شخصاً

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية، سيما سادات لاري، اليوم الجمعة (31 تموز 2020) أن عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الجمعة، 304204 أشخاص، فيما بلغ عدد المتوفين جراء الجائحة 16766 شخصاً.

وسائل إعلام ايرانية نقلت عن سادات لاري قولها إنه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2674 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا، ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 304204 حالة لغاية الآن، بينهم 4021 في وضع حرج.

وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 263519 شخصاً لغاية الان، وتوفي 197 شخصاً آخر خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس إلى 16766 شخصاً.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، أن مليونين و456 ألفاً و909 أشخاص خضعوا لفحص الكشف عن الاصابة بالفیروس في البلاد حتى الآن.