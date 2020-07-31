لندن .. ثاني حكم بالسجن في قضايا تتصل بتقديم رشا لمسؤول عراقي

قضت محكمة في لندن امس الخميس بسجن مدير سابق لشركة أونا أويل للاستشارات ثلاث سنوات ، وهو ثاني مسؤول تنفيذي بالشركة يُسجن فيما يتصل بتقديم رشا لمسؤول عراقي للحصول على اتفاق نفطي قيمته 55 مليون دولار بعد سقوط صدام حسين في 2003.

وأدانت هيئة محلفين ستيفن وايتلي وهو بريطاني يبلغ من العمر 65 عاما، بتهمة التآمر لدفع أكثر من نصف مليون دولار رشا للحصول على عقد بعد تحقيق رفيع المستوى استمر أربع سنوات وأجراه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة.

وصدر الحكم بحق وايتلي ، الذي كان مديرا لأونا أويل في العراق وكازاخستان وأنغولا، بعد أسبوع من الحكم على زياد عقل، وهو لبناني بريطاني كان مديرا لأونا أويل في الأراضي العراقية بالسجن خمسة أعوام بالتهمة ذاتها.

وقال عقل إن المدفوعات كان مصرحا بها لأسباب أمنية. ونفى وايتلي معرفته بشأن دفع الأموال.