مسرور بارزاني يضع الحجر الأساس لمشروع منطقة التصنيع الغذائي في دهوك

في مراسم رسمية، وضع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 20 تموز (يوليو) 2020، الحجر الأساس لمشروع منطقة التصنيع الغذائي في محافظة دهوك، ليكون بذلك ثالث مشروع إستراتيجي يشهده الإقليم في أقل من عشرة أيام.

وقال رئيس الحكومة في كلمة له ألقاها خلال المراسم، التي حضرها عدد من الوزراء والمسؤولين، إن عدداً من القرارات المهمة قد صدر بشأن الشراكة بين القطاع العام والخاص من أجل أن تكون أرزاق الناس بأيديهم بدل أن تبقى أنظارهم متجهة صوب التعيينات الحكومية فقط.

وأكد رئيس الحكومة: “تعهدنا ومنذ بداية تشكيل الحكومة الجديدة، بإيلاء الأهمية إلى القطاعات الاقتصادية الأخرى وبما لا يجعلنا نعتمد على مصدر دخل واحد، وعليه سنعمل على تنمية الصناعة والزراعة والتجارة وهي من ضمن أولويات برنامجنا الحكومي”.

وعبّر رئيس الوزراء عن سعادته لوضع الحجر الأساس للمنطقة الصناعية في دهوك، وقال إن ما ستنتجه هذه المنطقة سيعود بالمنفعة على إقليم كوردستان قاطبة.

وأثنى على الشركات المنفذة لهذه المشاريع، كما أشاد بجهود وزارات الصناعة والزراعة والموارد المائية وباقي الوزارات بهذا الصدد، وأضاف: “من دون أدنى شك فإن هذه المشاريع لن تكون الأخيرة، وسنشرع وفي المستقبل بمشاريع أخرى في جميع أرجاء إقليم كوردستان وبلا تمييز”.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تنسق مع القطاع الخاص لتنفيذ تلك المشاريع، وأكد اتخاذ قرارات مهمة في هذا الشأن، وقال: “يوجد برنامج مشترك بين القطاعين العام والخاص ومنها أن تكون أرزاق الناس بمتناول أيديهم وأن لا تبقى أنظارهم متوجهة صوب التعيينات الحكومية، ومما لا شك فيه فأن هذا الأمر سيعزز قوة إقليم كوردستان واقتصاده”.

يشار إلى أن حكومة إقليم كوردستان خصصت أكثر من 70 مليار دينار للمرحلة الأولى من المشروع الذي يتألف من نحو 500 معمل ومخزن وهو سيوفر آلاف فرص العمل للعاطلين.