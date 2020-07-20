توضيح من وزارة داخلية إقليم كوردستان للرأي العام



نفت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان ، اليوم الاثنين ، مزاعم باتهام الاقليم بتسليم فتاة باسم داليا محمود مُسلم ، إلى تركيا ، واصفة الادعاءات بهذا الشأن بأنها لا أساس لها من الصحة ومحاولة لتضليل الحقائق وإخراجها من سياقها.

وجاء في توضيح من الوزارة ، تلقت (باسنيوز) نسخة منه ، انه ” بعد المزاعم التي سيقت ضد إقليم كوردستان وأتهمته بتسليم فتاة اسمها (داليا محمود مُسلم) إلى تركيا، نرى من الواجب أن نوضح للرأي العام بأن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وهي ليست سوى محاولة لتضليل الحقائق وإخراجها من سياقها”.

مضيفة ، إن “داليا محمود مسلم المعروفة باسم (فيان شرفان) ، وبعد أن تخلت عن قوات وحدات حماية المرأة (YPJ) انضمت إلى مسلح آخر من أهالي بدليس في كوردستان تركيا يدعى (سلام رمضان محمد) المعروف باسم (تولهدان) وهو الآخر قد ترك صفوف وحدات حماية الشعب (YPG) ووقعا في علاقة غرامية قبل أن يقررا الفرار سويةً”.

واردف توضيح الوزارة ، بالقول ” لقد عاد سلام رمضان إلى تركيا برغبته وذلك بتاريخ 9 تموز 2020، وبعد ذلك قررت داليا محمود صالح الانضمام إليه والدخول لتركيا عبر التهريب بتاريخ 14 تموز 2020، لتسلم نفسها لاحقاً إلى الشرطة التركية في مدينة بدليس، وعلى هذا الأساس فإن إقليم كوردستان لا علاقة له بهذا الموضوع بأي شكل من الأشكال.”

وتابع ، إن ” إعلام حزب العمال الكوردستاني وأمثاله، وبدل أن يوزع التهم جزافاً، عليه أن يسأل نفسه أولاً عن أسباب تخلي الناس عن صفوفه، وهم ومن أجل النجاة من تهديداته، مستعدون لتعريض حياتهم للخطر مجازفين عبر طرق التهريب”.

وختمت الوزارة توضيحها ، بالقول ” إذ تبدي الجهات المعنية في إقليم كوردستان استعدادها التام للتحقيق في هذا الموضوع، فإن إقليم كوردستان سيظل ملاذاً آمناً لكل من يلوذ به، ولن تؤثر هذه المحاولة التضليلية على مواقفه الراسخة في هذا الصدد.”

هذا وكان والد الفتاة ، وهو شقيق صالح مسلم الرئيس المشترك الاسبق لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD قد حمّل امس الاحد السلطات في اقليم كوردستان مسؤولية ماسماه “إختطافها”من اقليم كوردستان أو “تسليمها” لأجهزة المخابرات التركية. مشيراً الى ان كل ما يصدر على لسانها من كلام أو تقويلها تحت الضغوط هو كلام غير صحيح يهدف إلى تلطيخ سمعة الأسرة ومؤسسات الإدارة الذاتية ، وفق قوله.

لافتاً ، الى أنها لأسباب صحية تخلت عن وحدات حماية المرأة (YPJ)قبل 6 أشهر وتوجهت إلى إقليم كوردستان بهدف العلاج .

هذا وكانت وكالة ‹الأناضول› التركية شبه الرسمية نقلت عن مصادر أمنية، تأكيدها أن داليا محمود مسلم (21 عاما)، واسمها الحركي «فيان شرفان»، قد «سلمت نفسها إلى قوات الأمن التركية في ولاية مرسين جنوب البلاد في 15 يوليو الجاري، بعد إقناعها من قبل فرق الأمن».

وقالت الوكالة التركية، أن داليا مسلم «اعترفت خلال التحقيق معها بأنها ابنة شقيق صالح مسلم، الرئيس السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، وأنها كانت حارسة شخصية للمدعوة غولتن آلتاش المعروفة أيضا باسم أسماء سامور»، مشيرة إلى أنها مدرجة على قائمة الإرهاب التركية الحمراء ومطلوبة لدى الجهات الأمنية في البلاد.

توضيح من وزارة داخلية إقليم كوردستان للرأي العام

فيديو تسليم فيان شرفان نفسها للامن التركي