نيجيرفان بارزاني يطمئن علی صحة أمير الكويت بعد إجرائه عملية جراحية

بعث رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، رسالة اطمئنان على صحة أمير دولة الكويت الشيح صباح الأحمد الصباح بعد نجاح العملية الجراحية التي أجريت له عبر خلالها عن سعادته وارتياحه وهنٲ سموه بذلك.

وعبر نيجيرفان بارزاني في رسالته عن أمله في أن ينعم “حضرة سمو امير دولة الكويت بموفور الصحة والعمر المديد واستمرار التطور والرفاهية لشعب ودولة الكويت في ظل قيادة سموهم”.

والسبت، أعلن وزير شؤون الديوان الأميري، علي الجراح، صدور مرسوم بالاستعانة بولي العهد نواف الأحمد الصباح لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية موقتاً، عقب دخول الأمير المستشفى لإجراء فحوصات طبية، حسب “كونا”.

وأشار المرسوم إلى إجراء عملية جراحية للأمير، لكن دون أن يحدد تفاصيلها أو توقيتها.

ونص المرسوم على صلاحيات محددة “طوال مدة العملية الجراحية المقررة وإلى حين زوال العارض الصحي”.

وأجرى زعماء قطر والعراق وفلسطين والسعودية، السبت، اتصالات هاتفية، للاطمئنان على صحة أمير الكويت.

وسبق أن أجرى أمير الكويت فحوصات طبية في الولایات المتحدة في تشرين الأول 2019.