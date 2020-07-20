وزيرة الهجرة الاتحادية تطالب بمحكمة جنائية خاصة بشنكال

ابدت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية، ايفان فائق ،اليوم الاثنين ، استعدادها للتعاون مع سفيرة الامم المتحدة للنوايا الحسنة الحائزة على جائزة نوبل لعام ٢٠١٨ الناشطة الايزيدية نادية مراد ، كونها شخصية عراقية مستقلة معروفة بدعمها لقضايا المكون الأيزيدي الذي تعرض لانتهاكات على أيدي إرهابيي داعش، سيما النساء الايزيديات الناجيات من قبضة عصابات داعش .

وبحسب بيان للوزارة، فان الوزيرة بحثت في اتصال هاتفي مع الناشطة الأيزيدية ” سبل اعادة الايزيديين الى مناطقهم الاصلية وايجاد حلول دائمية لمشاكلهم على المدى البعيد، خصوصا في ما يتعلق باعادة اعمار المناطق المحررة والدور المهدمة وتأهيل البنى التحتية وتوفير سبل العيش الكريم لهم” .

واكدت فائق على ” ضرورة تأمين عودة كريمة للنازحين الايزيديين الى مناطقهم من خلال استعادة الخدمات الاساسية في قضاء (شنكال) سنجار ونواحيه وقراه “، مبينة انها ” تتطلع إلى التعاون المستمر من أجل خدمة جميع العراقيين ” ، مطالبة في الوقت نفسه وزير العدل “بتخصيص محكمة جنائية خاصة بقضاء سنجار لمعاقبة كل من انخرط في عصابات داعش الاجرامية .”

من جانبها اشار البيان الى تأكيد الناشطة الايزيدية نادية مراد اهمية تفعيل مشروع التعايش السلمي بين مكونات الشعب العراقي ، موضحة ان ” الكثير من الحضارات العظيمة قد تحطمت وتدمرت بفعل الحروب والتناحر الذي كانت تؤججه الانانية والرغبات الفردية و التطرف الفكري والديني والعنصري “.