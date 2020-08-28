للنساء… تناول البصل خير من ألف علاج!

يمتنع معظم الأشخاص عن تناول البصل بسبب الرائحة الكريهة المرافقة لتناوله، وإن كنت أحد هؤلاء الأشخاص، فأنت حقيقة تحرم نفسك من مجموعة من الفوائد الصحية المذهلة.

ومع ذلك، وجدت الدراسات أن النساء تمثل الشريحة الأكبر التي ترغب بتناول البصل للعديد من الأسباب، وذلك بحسب موقع “ذا هيلث سايت”.

نظرا لكون البصل منخفض السعرات الحرارية ومليء بالعناصر الغذائية كالفيتامينات وحمض الفوليك والحديد والبوتاسيوم، فهو يقدم للجسم العديد من الفوائد.

ويحتوي على زهرة الآليوم وثاني كبريتيد الأليل اللتان تتحولان بعد المضغ إلى مادة الأليسين التي تمتاز بخصائصها المضادة للأكسدة وتستخدم كمضاد حيوي ولمحاربة السرطان والسكري، وتقلل من تصلب الأوعية الدموية وتخفض مستويات ضغط الدم.

ويحتوي أيضا على مادة الكيرسيتين المضادة للأكسدة والمحاربة للالتهابات، ويحتوي البصل الخام على مستويات أعلى من مركبات الكبريت العضوية التي تساعد على استقلاب الطعام وتقليل الالتهاب ومكافحة الإجهاد التأكسدي.

بعض الأسباب التي تجعل النساء ترغب بوجود البصل في الوجبات الغذائية:

يحسن صحة القلب: مركبات الفلافونويد الموجودة في البصل مفيدة جدا لصحة القلب، وكذلك مركبات الكبريت العضوية وثيوسلفات الصوديوم الموجودة فيه تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والسكتة الدماغية.

يخفف أعراض سن اليأس: بسبب انخفاض إنتاج هرمون الاستروجين بعد انقطاع الطمث، تكون أجسام النساء أقل قدرة على الاحتفاظ بالكالسيوم من المصادر الغذائية.

لذلك يوصى بمكملات الكالسيوم للوقاية من هشاشة العظام، والبصل مفيد جدا لهذا الأمر، كما يدعم الكبد وينظم هرمونات الجسم.

يحمي البشرة من الشيخوخة المبكرة: وذلك لكونه غني بالفيتامينات A و C و E التي يمكنها معا حماية البشرة من الشيخوخة المبكرة التي تسببها الجذور الحرة، وتمنع الالتهابات البكتيرية.

يعالج حب الشباب والبثور: خصائصه المضادة للميكروبات والبكتيريا والالتهابات تجعله يحمي البشرة من البكتيريا المسببة لحب الشباب والتهابات الجلد الأخرى، ويمكن استخدامه كقناع طبيعي لعلاج حب الشباب والبثور.

يعزز نمو الشعر: يحتوي على الكيراتين الذي يدخل في تركيب الجلد والشعر والأظافر، ويحتوي مركبات الكبريت التي تحفز إنتاج الكولاجين وتعزز نمو الشعر بالإضافة إلى علاج ضعفه.