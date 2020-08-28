أغسطس 28, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

حفل زواج فتاتين مثليتين يثير ضجة في الأردن

التاريخ:
فى :شؤون المرأة
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حفل زواج فتاتين مثليتين يثير ضجة في الأردن

أثار مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يرصد حفل زفاف لفتاتين أردنيتين مثليتين جدلا واسعا في الأردن، وسط مطالبات بالتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويظهر الفيديو المتداول لحظة احتضان الفتاتين لبعضهما البعض بصورة حميمية.

وقال بعض الرواد إن هذه الحادثة وقعت في أحد المقاهي في شارع الجامعة في الأردن، في حين نفى آخرون أن تكون في الأردن.

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