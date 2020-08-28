حفل زواج فتاتين مثليتين يثير ضجة في الأردن

أثار مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يرصد حفل زفاف لفتاتين أردنيتين مثليتين جدلا واسعا في الأردن، وسط مطالبات بالتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويظهر الفيديو المتداول لحظة احتضان الفتاتين لبعضهما البعض بصورة حميمية.

وقال بعض الرواد إن هذه الحادثة وقعت في أحد المقاهي في شارع الجامعة في الأردن، في حين نفى آخرون أن تكون في الأردن.

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أنت نشرت مقطعاً لتثبت فيه أن هذا حدث في الأردن وتحديداً في شارع الجامعة!!وأنا أتحداك أن تظهر لنا لقطة واحدة تثبت أن المقطع حدث في الأردن!

يمكنني نشر الڤيديو وتعليقك مع تغيير المكان ونسبه لأي بلد وبكل أسف سأجد من يصدقون!ثم لنفرض ثبوت وقوعه ما الحاجة لنشر مثل هذه اللقطات المعيبة؟! pic.twitter.com/y3rPrPvV2G — محمد السليمان (@ManagerSmart) August 26, 2020

زواج فتاتين مثليتين في احد المقاهي في شارع الجامعة، هذه هي الحرية التي ينادون بها، وهذا هو حقوق الإنسان بوجهة نظرهم، لذلك تجدهم يحاربون الفضيلة بحجة انها رجعية، لعنكم الله في الدنيا والآخرة، ولعن الله سيداو. — sahemabadi (@sahemabadi) August 25, 2020