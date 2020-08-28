أيّ مكوّن يدخل في جميع مستحضرات العناية بالبشرة والشعر؟

إنه الغليسيرين الذي يُعرف أيضاً باسم “الغليسيرول”، وهو مرطّب شديد الفعالية يتواجد بشكل طبيعي في البشرة، الزيوت النباتية، والدهون الحيوانية. يتميّز بقدرته على احتباس ما يوازي حجمه من الماء مما يجعله من أقوى أنواع المرطبات.

كما يتمتع بقدرة على تذويب المكونات التي تخلط معه بشكل أفضل من الماء أو الكحول. تعرّفوا فيما يلي على الخصائص التي تجعله متواجداً في جميع مستحضرات العناية بالبشرة والشعر.

يتمّ تركيب الغليسيرين في المختبرات التجميلية من المشتقات البيتروكيميائية أو يتم استخراجه من مصادر نباتية وحيوانيّة. وهو يتمتع بالإضافة إلى خصائصه المرطبة بمزايا مليّنة للشعر والجلد، حامية للبشرة، ومعزّزة لنظافة الفم والأسنان مما يفسّر استعماله في معجون الأسنان.

مجالات واسعة لاستعماله:

تتمتع مادة الغليسيرين بقدرة هائلة على جذب المياه والاحتفاظ بها، فهي تمتصّ الرطوبة الموجودة في الهواء وتحافظ على مستوى الرطوبة في البشرة مانعةً جفافها. يسهل دخول جزيئات الغليسيرين إلى الطبقات الداخليّة للبشرة، حيث تقوم بحفظ الرطوبة داخل الأنسجة، وهي تتمتع بمفعول حام من تبخّر الماء عن سطح البشرة.

مفعول الغليسيرين لايتوقف عند هذا الحدّ، إذ يلعب هذا المكوّن دوراً أساسياً في آلية تجدد الخلايا وترميم الأنسجة التالفة من خلال تعزيز إنتاج الدهون والكولاجين. وهو يدعم الوظيفة الحامية للبشرة من خلال الحفاظ على تماسك خلاياها وتقوية الغشاء الدهني المائي الذي يكوّن الطبقة القرنيّة. أما بالنسبة للشعر فيعمل الغليسيرين على حماية أليافه من الجفاف مسهلاً تسريحه ومعززاً لنعومته ولمعانه.

خصائصه التجميليّة المتنوّعة:

إن استعمال الغليسيرين كعنصر مرطّب للبشرة يجعل منه مكوناً أساسياً في كريمات العناية بالبشرات الجافة والفاقدة للحيوية. وهو يدخل أيضاً في تركيبات المستحضرات التي تعتني بالشعر الجاف، المجعّد، والصعب التسريح.

تتراوح نسبة تركيز الغليسيرين في مستحضرات العناية بين 2 و10 بالمئة، ولكن عليها ألا تتعدى الحد الأقصى لهذه النسبة كي لايتحوّل مفعولها إلى عكسيّ بحيث تقوم بسحب الرطوبة إلى خارج البشرة والشعر بدل الاحتفاظ بها.

يتوفر الغليسيرين عادةً في معظم صيغ مستحضرات العناية التي نستعملها للوجه والجسم: من الكريم، إلى الحليب، والبلسم، والزبدة، والقناع، والصابون، وجل الحمام، ومزيل الماكياج، وكريم محيط العينين، وكريم محاربة التجاعيد، وكريم الحلاقة…وهو يتوفر أيضاً في العديد من مستحضرات العناية بالشعر من شامبو، وبلسم، وأقنعة مرطبة ومغذية.

يعمل الغليسيرين على تحسين نوعيّة بشرة الوجه بشكل عام، إذ يحافظ على رطوبتها، ونعومتها، وليونتها، وإشراقها. وهو يناسب جميع أنواع البشرات بما فيها البشرة الحساسة. عند تواجد الغليسيرين في أقلام ترطيب الشفاه يتمتع هذا المكوّن بمفعول مغذىٍ، ومرمّم، ومعالج للتشققات. أما عند تواجده في مستحضرات العناية ببشرة الجسم فهو يرطبها بالعمق، ويغذيها، ويعالج تشققاتها، وعند وجوده في مستحضرات العناية بالشعر يعمل على تسهيل تسريحه والحفاظ على صحته ولمعانه.