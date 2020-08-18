كوردية مخطوبة لسوداني: ما نفعله ليس بدعة

قصة زواج شابة كوردية من شاب سوداني، أثارت ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي خلال 24 ساعة الماضية، وقال الشابة لشبكة رووداو الإعلامية إنها كانت متزوجة من كوردي لكنهما الآن منفصلان وقد تزوج زوجها السابق بأخرى.

بيفين وفا، الكوردية المقيمة في فرنسا المخطوبة للشاب السوداني (مجيد)، شاركت في نشرة أخبار الواحدة ظهراً لتلفزيون رووداو، وقالت عن ردود أفعال الناس على خطبتها، إن الناس قالوا الكثير “لكن الذي يهمني هو التعليقات الإيجابية… وأهلي متفهمون جداً، ومجيد يرى ردود الفعل هذه عادية وأوصاني بأن لا ألتفت إلى ردود الفعل السلبية”.

عن تعرفها على مجيد، قالت بيفين إنهما كانا يعملان معاً متطوعين في مؤسسة خيرية، “ومع أن عائلتي لم تكن موافقة أول الأمر، لكنهم وافقوا في النهاية، وعائلة مجيد منحته حرية الاختيار”.

وحسب بيفين، فإن مجيد كان ذا معرفة مسبقة بكوردستان ويحب كثيراً الأطباق والأزياء الكوردية.

حفل زواج بيفين ومجيد تأخر بسبب تفشي فيروس كورونا، وكانا ينويان الظهور فيه كل بزيه التقليدي، لكن “حتى إن لم نقم الحفل فسنقوم بتنظيم مراسم مصغرة”.

بعد انتشار صور بيفين ومجيد في مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر تسجيل فيديو لشاب يقول إنه زوج بيفين، لكن بيفين نفت وقالت إنهما مطلقان “ولا علاقة تربطني بهذا الشاب، وهو متزوج من امرأة أخرى حالياً”.

وتمنت بيفين أن تتلاشى مشاعر التمييز بين الناس على أسس اللون والعرق، وقالت إن “ما نفعله (زواجها بمجيد) ليس بدعة وهو أمر طبيعي وقد كانت هناك زيجات كثيرة سابقة بين أقوام وأعراق مختلفة، فنحن جميعاً خلق الله”.