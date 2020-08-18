بالفيديو.. شبيهة ريهانا تصدمها والنجمة تعلّق

ظهرت شبيهة جديدة للمغنية الباربادوسية ريهانا، أطلق عليها الكثيرون “توأم ريهانا الضائع” وذلك بسبب التشابه الكبير بينهما، فهذه المرة الشبيهة الجديدة طبق الأصل وكأنها توأمتها.

ونشرت مجلة “كوسموبوليتان” البريطانية أن فتاة تُدعى بريسيلا بياتريس، 28 عامًا نشرت فيديو لها عبر التيك توك بنفس إطلالة ريهانا التي ظهرت بها في الاحتفال بتوزيع جوائز مهرجان الموضة البريطانية العام الماضي، ولفت انتباه المتابعين التشابه الكبير بينهما، وللوهلة الأولى عند رؤيتك الفيديو تعتقد أنك تشاهد ريهانا نفسها.

ولفت فيديو بريسيلا بعد أن أعادت نشره على “إنستغرام” انتباه ريهانا وكتبت قائلة: “أين البوم #R9 ؟”، فقد اعتبرتها ريهانا أنها هي وتسألها عن ألبومها الجديد بسبب تطابق ملامح وجهيهما.

وعن ألبوم R9 الذي تعمل عليه ريهانا منذ فترة طويلة والذي من المنتظر صدوره هذا العام، صرحت ريهانا لبرنامج Entertainment Tonight في أواخر شهر يوليو أنها ما زالت تعمل على الموسيقى لطرحه بالطريقة التي تراها مناسبة ولن تتسرع في إصداره لمجرد أن الناس ينتظرون مؤكدة أن الألبوم يستحق الانتظار.

وشعرت بريسيلا بالسعادة الشديدة جراء تفاعل ريهانا مع الفيديو الخاص بها وإعادة مشاركته على صفحة ريهانا الرسمية وعلقت قائلة: “لا استطيع تصديق ذلك حتى الآن، لقد شاهدتِ الفيديو الخاص بي وقمتِ بالتعليق عليه، هل تعرفين ما هي حقيقة شعوري الآن؟، لا أستطيع التوقف عن البكاء من السعادة، إنه حلم رائع جدًا”.

وفي سياق آخر في بداية العام الحالي، انفصلت ريهانا عن حبيبها الملياردير السعودي حسن جميل بعد 3 سنوات من المواعدة التي بدأت في عام 2017 وعلى الرغم من عدم ظهورهما معًا منذ ارتباطهما بشكل رسمي ولكن دائمًا تنتشر لهما العديد من الصور الحميمية في اماكن مختلفة.

وما أشيع وقتها وفقًا لتصريحات “يوتيوبر” تُدعى شالون ليستر أن سبب انفصال ريهانا وجميل، إجباره لها على تناول العديد من الوجبات الدسمة الأمر الذي تسبب في زيادة كبيرة في وزنها حيث كان يتعمد إخفاء الوجبات الخفيفة الخاصة بها حتى تضطر لتناول الأطعمة الدسمة.