أمور تجنبيها أثناء الحمل.. منها الابتعاد عن هذه الأطعمة

تبتعد العديد من السيدات عن بعض الأمور بمجرد معرفتها بالحمل، فهناك من القواعد الصارمة التي يجب على السيدة تباعها أثناء الحمل، وذلك للحفاظ على صحتها وجنينها، وقد تكون بعض هذه القواعد والأمور معروفة وقد تكون جديدة على المرأة الحامل.

لذلك سنستعرض في السطور القادمة بعض الأمور التي يجب على السيدة تجنبها أثناء فترة الحمل..

ابتعدي عن هذه الأطعمة

– المأكولات البحرية غير المطبوخة مثل المحار وبلح البحر، كما عليكِ تجنب لحوم البقر والدواجن النادرة أو غير المطبوخة جيدًا؛ لأنها قد تكون ملوثة بداء المقوسات أو السالمونيلا.

– الأسماك التي تحتوي على مستويات عالية من الزئبق مثل سمك القرش، وسمك أبو سيف، وسمك التلفيف، كذلك تونة تحتوي على نسبة قليلة من الزئبق، لذلك عليكِ تناولها بكميات قليلة.

– البيض النيئ الذي قد يكون أحد مكونات صلصات السيزر والمايونيز وبعض الكسترد؛ لأنه قد يشكل خطر الإصابة بالسالمونيلا.

– الأجبان الطرية؛ لأنها قد تحتوي على عدوى الليستريا، وكذلك يجب الابتعاد عن منتجات الألبان غير المبسترة.

فهذه قائمة ببعض المنتجات التي يجب الابتعاد عنها في الحمل، واحرصي على اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على بروتينات خالية من الدهون، وفيه الكثير من الخضار والفواكه الطازجة، وكذلك احرصي على شرب الماء باستمرار.

لا تبالغي في تناول الكافيين

من المعروف أن الكافيين منبه ومدر للبول؛ ما يعني أن شرب أكواب من القهوة يوميًا سيزيد من ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، كما أن مادة الكافيين تعبر إلى المشيمة، وتصل إلى الجنين عبر مجرى الدم، والإكثار منها قد يضر بصحة الجنين.

وتذكري أنه يمكنكِ تناول أطعمة أو مشروبات تحتوي على الكافيين بمستويات، والكافيين قد تجدينه في الشوكولاتة والصودا وحتى بعض الأدوية.

لا تتناولي بعض الأدوية

هناك بعض الأدوية التي قد تكون ضارة بصحة جنينك، لذلك خلال فترة الحمل تجنبي تناول أي نوع من الأدوية أو المكملات الطبية دون وصفة طبيب.

ابتعدي عن فضلات قطتك

يفضل عدم الاقتراب من فضلات الحيوانات على الإطلاق لكن إذ كنتِ تملكين قطة ويجب تغيير صندوق فضلاتها فيجب ارتداء قفازات وعليكِ غسل يديكِ جيدًا بمجرد الانتهاء من ذلك؛ لأن براز القطط قد يحمل داء المقوسات، وهو مرض طفيلي نادر، لذلك يفضل أن يقوم شخص آخر بتغيير فضلات القطط يوميًا.