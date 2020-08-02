خلطة طبيعية تفوق حقن البوتكس

نعاني من ظهور بعض التجاعيد المزعجة مع التقدم في السن، إذ تبدأ البشرة بفقدان مرونتها، فتظهر علامات الشيخوخة، كذلك عندما تتبعين حمية غذائية قاسية لفقدان الوزن، يتأثر الوجه بشكل مباشر، فينحف تدريجياً، مما يؤثر في جمال وجهك وبشرتك.

في هاتين الحالتين، أنت بحاجة الى حل مثالي تستطيعين من خلاله تسمين وجهك ونفخ خدودك، بعيداً عن حقن البوتوكس وعيادات التجميل.

خلطة طبيعية بمفعول البوتكس

المكونات

ملعقة من العسل الطبيعي: يُعتبر العسل أحد أكثر المكونات الطبيعية فعالية لتسمين الوجه ونفخ الخدود، إضافة الى أنه يعمل على ترطيب البشرة، كما أنه يحتوي على مضادات أكسدة تحافظ على صحة البشرة وتقضي على السموم بكفاءة عالية.

ربع كوب من اللبن: يحتوي اللبن على الكثير من المواد المغذية للبشرة، مما يساهم في تنشيطها والحد من التجاعيد المبكرة والقضاء على الخطوط الدقيقة في بشرة الوجه. فضلاً عن أنه يخلصها من البقع الداكنة ويجعلها نضرة ومتوهجة.

نصف ثمرة من الموز: يشتمل الموز على فيتامينات A، B، وc، كما أنه غني جداً بالكولاجين ومضادات الأكسدة والإيلاستين، مما يجعله مثالياً في الحصول على وجه ممتلئ وخدود منفوخة.

طريقة التحضير والتطبيق

اهرسي الموز جيداً بواسطة الشوكة. من ثم، أضيفي إليه كلاً من اللبن والعسل. حركي المكونات جيداً الى أن تحصلي على عحينة متماسكة ولينة. بعدها، طبقي العجينة على وجهك بالتساوي، في جميع الاتجاهات من الأسفل الى الأعلى. اتركي العجينة على وجهك لمدة ربع ساعة. ثم شطفي وجهك جيداً بالماء، مع الحرص على ترطيب وجهك بالكريم المناسب.

ـ سيدتي نت