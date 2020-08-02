رئيسة وزراء فنلندا تتزوج من والد ابنتها بعد علاقة استمرت 16 عاما

أعلنت رئيسة الوزراء الفنلندية، سانا مارين، اليوم الأحد زواجها من والد ابنتها البالغة من العمر 3 سنوات بعد علاقة معه بدأت سنوات الدراسة واستمرت 16 عاما.

وقالت الحكومة الفنلندية إن مراسم الزفاف أُقيمت بمقر الحكومة الرسمي أمس بحضور 40 مدعوا.

ونشرت مارين على صفحتها في “إنستغرام” صورتها مع زوجها الذي تعرفت عليه في الجامعة قبل 16 عاما، معلقة: “شكراً لوقوفك بجانبي”.

وقالت في نص أرفقته بالصورة “… أنا سعيدة وممتنة لأنني سأشارك حياتي مع الرجل الذي أحبه. لقد رأينا وشهدنا الكثير معا، وشاركنا بعضنا أفراحا وأحزانا، ودعمنا بعضنا البعض في الهدوء وفي العاصفة…”.

https://www.instagram.com/sannamarin/?utm_source=ig_embed