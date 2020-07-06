أنثى نمر تقتل حارستها أمام الزوار بحديقة حيوانات في سويسرا

قالت السلطات في سويسرا إن أنثى نمر هاجمت حارسة تبلغ من العمر 55 عاما بحديقة حيوانات زوريخ، السبت الماضي، مما أسفر عن مقتلها.

وأطلق زائرون مذعورون جرس الطوارئ بعد رؤية أنثى النمر وهي تهاجم الحارسة داخل حظيرتها بعد وقت قصير من الساعة الواحدة مساء بالتوقيت المحلي، مما دفع الموظفين إلى الهرولة لمساعدتها.

تمكن الموظفون من إبعاد أنثى النمر السيبيرية، التي تسمى إيرينا، عن زميلتهم، وإخراجها من الحظيرة بينما حاول المسعفون إنعاشها.

وقالت جوديث هويدل المتحدثة باسم شرطة زيوريخ إن المرأة توفيت في مكان الحادث، وأضافت “للأسف وصلت كل المساعدات متأخرة للغاية”.

وعجز رجال الإنقاذ عن إنقاذ المرأة التي توفيت على الفور. وذكرت هويدل أنه تم فتح تحقيق في الحادثة، بما في ذلك سبب وجود الحارسة في الحظيرة في نفس توقيت وجود النمرة.

وقال مدير حديقة الحيوان سيفيرين دريسين للصحفيين إن النمرة باغتت الحارسة، مضيفا أنه لم يتضح سبب تواجد “إيرينا” مع الضحية داخل الحظيرة في ذات الوقت.

وطبقا لموقع حديقة الحيوانات تضم الحظيرة اثنين من النمور السيبيرية، أنثى عمرها خمس سنوات تُدعى إيرينا، وذكر يبلغ من العمر أربع سنوات يدعى سايان.

ولدت إيرينا عام 2015 في حديقة حيوان مدينة أودنسه الدنماركية ونقلت إلى زيوريخ قبل عام، وفقا لمدير حديقة حيوان المدينة سفرين دريسن الذي قال إن أنثى النمر كانت تتصرف بشكل طبيعي.

وأضاف “قلوبنا مع ذوي الضحية”، موضحا أن الحارسة كانت عضوا منذ وقت طويل في طاقم حديقة الحيوان.

وأشار إلى أن الزائرين والزملاء الذين شاهدوا الهجوم تلقوا مساعدة نفسية للتغلب على الصدمة.

وأعادت حديقة حيوانات زيوريخ فتح أبوابها، الشهر الماضي، بعد إغلاقها بسبب تفشي وباء كورونا.