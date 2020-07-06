القبض على”دونجوان” محتال خدع 56 فتاة بوعود زواج وتوظيف في دولة عربية

ألقت قيادة شرطة مسقط عاصمة سلطنة عمان، القبض على رجل احتال على 56 فتاة، عن طريق انتحال صفة رئيس قسم التوظيف بإحدى شركات الطيران،‏ وخداعهن بوعد بعضهن بتأمين وظيفة وأخريات بالزواج.



ونظم هذا الدونجوان عمليات احتياله وخداعه من خلال إنشاء حساب وهمي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، استدراج من خلاله ضحاياه وطلب منهم السيرة الذاتية والصور الشخصية لتوظيفهن، لكنه بعد التمكن قام باستدراجهن عبر برامج التواصل المختلفة، بطلب صور في أوضاع غير محتشمة لابتزازهن بها والتحرش بهن.

وقالت الشرطة إنه يتم حاليا استكمال الإجراءات القانونية بحقه لملاحقته أما القضاء المختص.

‏وأهابت ‎شرطة عمان بالجميع الحذر في التعامل مع الأشخاص المجهولين والحسابات الوهمية، وضرورة التعامل مع الحسابات الرسمية الموثقة، والتقدم لشغل الوظائف في المؤسسات والشركات بالطرق الرسمية، وعدم الانجرار وراء الإغراءات الشخصية ومنها الزواج والوعود المعسولة التي يقدمها المحتالون للإيقاع بضحاياهم.

المصدر: “تويتر”