يوليو 07, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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كاتانيتش يستدعي 7 محترفين جدد

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فى :عالم الرياضة
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كاتانيتش يستدعي 7 محترفين جدد

أستدعى مدرب المنتخب الوطني، سريتشكو كاتانيتش، 7 لاعبين محترفين جدد، لقائمة أسود الرافدين الأولية.
وقال مصدر مقرب من الهيئة التطبيعية في تصريح صحفي “بعد اتصالات مكثفة مع كاتانيتش، تم الاتفاق على إضافة 7 لاعبين من المحترفين العراقيين المقيمين في أوروبا، لصفوف المنتخب ضمن القائمة الأولية”.
وأوضح أن اللاعبين السبعة الذين وجهت لهم الدعوة، هم جاستن ميرام وأحمد ياسين وريوان أمين وأسامة رشيد ومهند جعاز وأمير العماري وجيلوان حمد، وسبقهم للتشكيلة اللاعب لؤي العاني.
يشار إلى أن جاستن ميرام وأحمد ياسين كانا ضمن التشكيلة الرسمية، لكن المدرب أبعدهم بعقوبة إدارية.

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