إقليم كوردستان يسجل انخفاضاً في معدل حوادث العنف ضد المرأة أثناء الحجر المنزلي

شهد معدل حوادث العنف العنف ضد المرأة والطفل في إقليم كوردستان، انخفاضاً ملحوظاً، أثناء حظر التجوال والحجر المنزلي الوقائي من فيروس كورونا، في الأشهر الماضية.

وقال المتحدث باسم دائرة مناهضة العنف ضد المرأة والطفل في أربيل، لشبكة رووداو الإعلامية، “انخفض معدل تسجيل الشكاوى بمعدل35 %، بمعنى أنه انخفض بمستوى 65%، حيث كان 60 من الشكاوى مسجلة من قبل النساء، و40 % رجال، كما ازداد معدل الاتصال بالخط الساخن 119 ، 25 %”.

يذكر أن النساء تتصدرن قوائم القتل و الانتحار، وتتصدر جرائم الشرف أسباب قتلهن.

وحسب إحصائيات للمديرية العامة لمناهضة العنف ضد المرأة والعائلة، تم تسجيل 4 حوادث قتل للنساء في إقليم كوردستان هذا العام، بينما تم تسجيل 30 حادثة قتل للنساء في إقليم كوردستان خلال الأشهر الـ9 الأولى عام 2019.

وتم تسجيل 32 حادثة انتحار بحرق النفس من قبل النساء خلال الـ9 أشهر الماضية، بينما تم تسجيل 81 حادثة مماثلة خلال 2019 في إقليم كوردستان.