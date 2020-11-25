بريطانيا تدعو بغداد واربيل لعقد اتفاق بعيد المدى

دعا ممثل بريطانيا لدى الأمم المتحدة كلا من الحكومة الإتحادية وحكومة اقليم كوردستان لإبرام اتفاق بعيد المدى حول تقاسم الواردات.

وجاء ذلك يوم امس الثلاثاء خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي خاص بالعراق، شارك فيه ممثلو الدول الخمس دائمة العضوية وممثل الأمم المتحدة لدى العراق.

وخلال الاجتماع القى الممثل بالوكالة والنائب عن الممثل الدائم لبريطانيا في الأمم المتحدة جيمس روسكو كلمة عن آخر مستجدات الأوضاع في العراق واقليم كوردستان.

وعبر روسكو عن ترحيب بلاده بتحسن العلاقات بين بغداد واربيل وبإتفاق سنجار الذي تم عقده بين الجانبين.

وقال روسكو ان “هذا الإتفاق سينجم عن عودة آلاف الإيزيديين الى مناطقهم”.

واضاف ان على الجماعات المسلحة أن تنسق لتنفيذ الاتفاق مشيرا الى ضرورة أن تقوم الحكومة العراقية وحكومة كوردستان معا بتقديم الخدمات للمواطنين هناك.

وخلال كلمته دعا ممثل بريطانيا لدى الأمم المتحدة كلا من بغداد واربيل الى إبرام اتفاق بعيد المدى حول تقسيم الواردات.