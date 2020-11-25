استمرار انخفاض معدل إصابات كورونا اليومي في إقليم كوردستان

اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان ، اليوم الأربعاء ، تسجيلها 25 وفاة و435 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة الماضية.

بيان للوزارة، قال انه تم اجراء 4275 فحصا جديدا في عموم مناطق ومحافظات اقليم كوردستان ، وأظهرت تسجيل 435 اصابة جديدة بفيروس كورونا ، 144 منها في اربيل و125 في السليمانية، 135 في دهوك، 3 في حلبجة، 25 في ادارة گرميان و3 في ادارة رابرين.

البيان أشار الى تماثل 324 حالة للشفاء، 117 منها في اربيل ، و2 في السليمانية ، و157 في دهوك، 5 في حلبجة، و 43 في گرميان .

كما اشارت الوزارة الى تسجيلها 25 حالة وفاة ، 3 منها في أربيل ، و9 في السليمانية ، و2 في دهوك و1 في حلبجة ، و3 في گرميان ، و7 في رابرين.

ومع الإصابات الجديدة يبلغ العدد التراكمي للإصابات بفيروس كورونا 94856 اصابة، شفي منها 58640، فيما توفي حتى الآن 3061 شخصا.