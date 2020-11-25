نوفمبر 25, 2020

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

استمرار انخفاض معدل إصابات كورونا اليومي في إقليم كوردستان

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
1 مشاهدات

استمرار انخفاض معدل إصابات كورونا اليومي في إقليم كوردستان

اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان ، اليوم الأربعاء ، تسجيلها 25 وفاة و435 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة الماضية.

بيان للوزارة،  قال انه تم اجراء 4275 فحصا جديدا في عموم مناطق ومحافظات اقليم كوردستان ، وأظهرت تسجيل 435 اصابة جديدة بفيروس كورونا ، 144 منها في اربيل و125 في السليمانية، 135 في دهوك، 3 في حلبجة، 25 في ادارة گرميان و3 في ادارة رابرين.

البيان أشار الى تماثل 324 حالة للشفاء، 117 منها في اربيل ، و2 في السليمانية ، و157 في دهوك، 5 في حلبجة، و 43 في گرميان .

كما اشارت الوزارة الى تسجيلها 25 حالة وفاة ، 3 منها في أربيل ، و9 في السليمانية ، و2 في دهوك و1 في حلبجة ، و3 في گرميان ، و7 في رابرين.

ومع الإصابات الجديدة يبلغ العدد التراكمي للإصابات بفيروس كورونا 94856 اصابة، شفي منها 58640، فيما توفي حتى الآن 3061 شخصا.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2018 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman Qaidi.