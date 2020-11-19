كوردستان تسجل أقل حصيلة يومية من الإصابات منذ 47 يوما

سجلت وزارة صحة اقليم كوردستان، يوم الخميس أقل حصيلة يومية لإصابات فيروس كورونا منذ 47 يوما.

وذكر تقرير للوزارة انه تم اجراء 5310 فحصا جديدا في عموم مناطق الأقليم خلال 24 ساعة الماضية.

وتم تسجيل 530 اصابة جديدة، 154 منها في اربيل و127 في السليمانية و183 في دهوك و20 في حلبجة و39 في ادارة كرميان و7 في ادارة رابرين.

واكدت الوزارة تسجيل 329 حالة شفاء، 121 منها في اربيل و24 في السليمانية و140 في دهوك و13 في حلبجة و31 في كرميان.

وتم تسجيل 21 حالة وفاة، 3 منها في اربيل و6 في السليمانية و5 في دهوك و4 في حلبجة و1 في كرميان و2 في رابرين.

وبلغ اجمالي عدد الإصابات 92010 اصابة، شفي منها 56647 فيما توفي حتى الآن 2934 مصابا.