صور/ استقبال رسمي لجثمان محافظ أربيل فرست صوفي

استقبال رسمي لجثمان محافظ أربيل فرست صوفي

وصل جثمان محافظ أربيل فرست صوفي إلى أربيل، حيث تم استقباله في مراسم رسمية بحضور رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، وكبار مسؤولي إقليم كوردستان وممثل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

ونقل جثمان فرست صوفي، صباح اليوم الخميس (19 تشرين الثاني 2020)، من مستشفى مموريال في العاصمة التركية أنقرة، إلى مطار أسنبوغا، ومن ثم نحو مطار أربيل الدولي في طائرة خاصة.

وقال رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في كلمة ألقاها خلال مراسم استقبال جثمان المحافظ فرست صوفي، أن الراحل كان “نموذجاً للإخلاص والتفاني والنزاهة، وسليل عائلةٍ وطنية، أحب العلم ومنذ نشأته كانت معرفته أكبر من عمره”.

رئيس إقليم كوردستان أضاف أن الراحل “كان محل ثقة المواطنين حين كان نائباً، وكان قريباً من الناس، يهتم بمشاكلهم ويجتهد في إيجاد الحلول لها، ما جعله يكتسب جماهيرية جعلته محبوباً لدى المواطنين، وكان همه الوحيد خدمة المواطنين، إلا أن المدة التي بقي فيها محافظاً لأربيل كانت للأسف قصيرة جداً”.

وشهدت مراسم استقبال الجثمان، وضع أكاليل ورود من قبل رئاسات إقليم كوردستان، وممثل رئيس الوزراء العراقي، قاسم الأعرجي، ووفود من قنصليات الدول في أربيل.

وذكر رئيس إقليم كوردستان، أن ” إصابة المحافظ فرست صوفي الأولى بفيروس كورونا، كانت خفيفة وتمكن من تخطيها بسهولة، إلا أن الإصابة الثانية هي التي أودت بحياته، وجعلتنا نفقده”.

وسيتم دفن جثمان محافظ أربيل الراحل فرست صوفي في مقبرة الشيخ أحمد في أربيل.

عقب مدةٍ من إصابته بفيروس كورونا، توفي محافظ أربيل فرست صوفي صباح الأربعاء (18 تشرين الثاني 2020) في مستشفى بالعاصمة التركية أنقرة.

وكان مدير مكتب محافظ أربيل، أعلن في 19 تشرين الأول 2020، إصابة المحافظ فرست صوفي بفيروس كورونا، من ثم نقله لتلقي العلاج خارج البلاد بعد تدهور حالته الصحية.