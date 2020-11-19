صندوق الأمم المتحدة للسكان يسلم شحنة مساعدات لصحة إقليم كوردستان : فخورون بشراكتنا

قال صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA ، انه يعمل مع حكومة إقليم كوردستان لتعزيز قدرة أنظمتها الصحية ، عن طريق شراء وتسليم الإمدادات الصحية الأساسية ، لضمان وصول النساء والفتيات إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والعنف القائم على النوع الاجتماعي، ولتعزيز التواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية.

بيان من UNFPA ، اليوم الخميس، قال انه في ظل الأزمات الصحية ، تواجه النساء العديد من المخاطر، ومع ذلك فهي غالبًا ما تكون غائبة في تصميم الاستجابات الوبائية. وهذا ما أظهرته جائحة كوفيد-19 حتى الآن. ومع استمرار وجود أعداد مرتفعة من الحالات، فإن النظام الصحي في إقليم كوردستان العراق مثقل بالأعباء ويتم استنفاد موارده بسرعة.

وتابع ” لذلك، قام صندوق الأمم المتحدة للسكان في 18 نوفمبر/تشرين الثاني بتسليم الشحنة الرابعة من معدات الحماية الشخصية إلى وزير الصحة د. سمان برزنجي وعضو لجنة الصحة في برلمان كوردستان، النائب زانا ملا خالد، حيث تم حتى الان تسليم معدات الوقاية الشخصية الى الوزارة بقيمة 226007 (مئتان وستة وعشرون ألف) دولار أمريكي وذلك بدعم من الحكومة السويدية”. وأوضح البيان ” تشمل معدات الوقاية الشخصية هذه على المعاطف، والعباءات طويلة الأكمام، وواقيات الوجه، ونظارات العين، والمآزر، وأغطية الرأس، وأغطية الأحذية للعاملين الصحيين في الخطوط الأمامية”.

وسبق تسليم الشحنة اجتماع بين وفد صندوق الأمم المتحدة للسكان والوزير برزنجي و ملاخالد حيث ركزت النقاشات على تعزيز قدرات موظفي وزارة الصحة في مستشفيات الولادة الحكومية والمشاريع المستقبلية المحتملة بين الوزارة وصندوق الأمم المتحدة للسكان في ما يتعلق بخدمات الأمومة في إقليم كوردستان.

وأعرب الوزير خلال الاجتماع عن تقديره للدعم الذي يقدمه صندوق الأمم المتحدة للسكان لوزارة الصحة، خاصة خلال جائحة كوفيد -19، وأكد أهمية الدور الذي لعبه الصندوق خلال الأزمات الإنسانية في السنوات القليلة الماضية.

من جانبه، أكد حمير عبد المغني، نائب ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق أن صندوق الأمم المتحدة للسكان فخور بأن يعتبر نفسه شريكًا مع حكومة إقليم كوردستان في مكافحة كوفيد -19 ومع العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية الذين يكرسون جهودهم لإنقاذ الأرواح. واختتم قائلاً “سيواصل صندوق الأمم المتحدة للسكان الدعوة لدى السلطات الوطنية والمحلية لضمان إعطاء الأولوية للاستجابة لاحتياجات المرأة، بما في ذلك العاملات في مجال الصحة”.